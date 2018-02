Neige : les Parisiens refroidis par la flambée des prix des VTC

La demande a beau être très élevée comme l'affirme par exemple l'application Uber, les prix pratiqués ce matin par les différents prestataires de VTC ont fait hurler plus d'un Parisien. Sur les réseaux sociaux, les clients de ces entreprises ont partagé les additions très salées qu'ils s'apprêtaient à régler. Entre 135 et 170 euros pour aller à l'aéroport Charles de Gaulle (pour environ une demi-heure seulement de course). 60 euros pour rejoindre République en partant de Balard (1/4 d'heure de course) !

La justification par l'offre et la demande semble quelque peu exagérée.

Ces tarifs exorbitants devraient donc redonner (très temporairement) à nos afficionados de l'uberisation le goût pour la tarification encadrée des taxis !