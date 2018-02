Neige et verglas : le froid s'accentue, la préfecture d'Ile-de-France appelle les automobilistes à ne pas utiliser leurs véhicules

Les Français ne vont pas quitter leur bonnet. Le froid s'accentue sur le pays et les huit départements de la région parisienne ont été maintenus dans la nuit de mercredi à jeudi en vigilance orange neige et verglas. Selon Météo France, "les températures sous abri sont particulièrement basses, comprises à l'observation entre -5 et -8 °C à 5h légales et souvent -9 à -12 °C" pour les départements des Yvelines, du Val d'Oise, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne.

En raison des conditions météo, les autorités préfectorales ont renouvelé leur appel à ne pas utiliser la voiture pour la journée de jeudi.

⚠️[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange En raison des conditions météorologiques #verglas la @prefpolice renouvelle la consigne aux automobilistes de ne pas utiliser leurs véhicules en #IDF — Préfecture de police (@prefpolice) 8 février 2018

Sur l’ensemble du pays, le ciel reste globalement très nuageux, avec quelques chutes de neige sur le Massif central et les Alpes en matinée, et des chutes de neige plus présentes sur l'ouest des Pyrénées et sur le piémont pyrénéen.

La circulation des transports publics revient doucement à la normale. En Ile-de-France, "on aura en moyenne deux trains sur trois" a estimé le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, sur RTL. Les TGV rouleront moins vite et "auront probablement entre une demi-heure et une heure et demie de retard sur l’Ouest". Du côté du métro parisien et des RER, la RATP prévoit "un service légèrement perturbé en raison notamment de la difficulté des agents à rejoindre leur attachement à prise de service".