Neige et verglas : 56 départements placés en vigilance orange

Du froid et encore du froid avec le redoux. Ce jeudi, cinquante-six départements sont placés en vigilance orange à la neige, au verglas, au vent et aux inondations. Très touché par les intempéries mercredi, le département de l’Hérault, qui était en vigilance rouge, est repassé en alerte orange, jeudi matin. Environ 1 700 "naufragés de la route" ont été accueillis cette nuit dans des dizaines de centres d'hébergement et des centaines d'automobilistes sont restés bloqués toute la nuit sur l'A9 ou sur l'A750, non loin de Montpellier.

Le neige perturbe les transports dans de nombreux départements.

En Ile-de-France, le préfet de police a activé le plan neige-verglas et "déconseille vivement les déplacements en voiture" jusqu’à jeudi 14 heures. La circulation des poids lourds est interdite sur la N118 dans les Yvelines. En revanche, les transports franciliens sont très peu perturbés, à l'exception des bus dans les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Le métro, le RER ou le tramway fonctionnent normalement, a indiqué la RATP. Le Orlybus et le Roissybus, qui permettent de relier la capitale avec les deux aéroports, ne fonctionnaient pas non plus.

A noter que le risque de verglas en début de journée sera particulièrement élevé entre la Bretagne, l'Ile-de-France et la Franche-Comté. En France, quatre personnes sont mortes depuis le début de la vague de froid.