Neige et verglas : 35 départements placés en vigilance orange par Météo France

Ce n’est plus "Winter is coming", mais bien winter is here. Ce mardi, Météo France a placé 35 départements en vigilance orange neige/verglas. Sont concernés : l’Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron, le Cher, l'Eure, l'Eure-et-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, l'Oise, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, les Vosges, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Parmi ces départements, huit sont par ailleurs placés en vigilance orange aux crues, notamment la capitale, la petite et la grande couronne : Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise mais aussi l’Eure. Au niveau températures, de faibles gelées sont attendues sur l’ensemble du territoire. Comme le montre cette animation, la remontée de la perturbation vient de la Méditerranée.