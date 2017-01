Neige et verglas : 30 départements en alerte orange

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Trente-sept départements placés en vigilance neige et verglas

La chaîne météo, organisme concurrent à Météo France, a aussi placé 32 départements en "risque important" neige et verglas, note-t-on.

La situation "va perdurer jusque dans la soirée voire la nuit de samedi à dimanche, avant que le redoux ne soit enfin suffisant et élimine le risque de verglas", indique Météo France.

Notons que, contrairement à vendredi, le Calvados n'est plus en vigilance orange, le mauvais temps se dirigeant vers l'est du pays.

Les départements concernés sont : Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Eure (27), Côte d'Or (21), Eure-et-Loir (28), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Sarthe (72), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89) Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

La France va connaître ce week-end un pic de froid glacial, qui doit inciter les automobilistes - et les piétons - à la prudence. Trente départements de la moitié nord de la France ont ainsi été placés en vigilance orange météorologique samedi matin en raison des risques liés à la neige et au verglas, selon Météo France. Ces conditions hivernales extrêmes s'étendent : vendredi, seulement 20 départements étaient en vigilance orange.

