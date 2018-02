Neige et verglas : 27 départements placés en vigilance orange

Une nouvelle journée de pagaille s'annonce dans l'ouest et le nord de la France. 27 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France ce vendredi. Sont concernés : Aisne, Cher, Corrèze, Creuse, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vienne, Haute-Vienne, Essonne et Val-d'Oise. L'institut météorologique maintient son alerte neige et verglas jusqu'à samedi 10h00.

La neige tombe de nouveau et le la circulation est plus que difficile. D'après des informations de franceinfo, environ 450 poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont arrêtés après le péage de Saint-Arnoult, sur l'autoroute A10, dans les Yvelines.

Mauvaise nouvelles pour les touristes : la Tour Eiffel est fermée. "L'importante masse de neige qui recouvre la Dame de fer et les températures très basses ayant généré du verglas rendent actuellement les plateformes et escaliers impraticables", indique la Société d'exploitation de la tour Eiffel dans un communiqué.