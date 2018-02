Neige en Ile-de-France: la SNCF conseille aux voyageurs de "reporter leurs déplacements"

Une vague de froid aux lourdes conséquences. A 6 heures ce mercredi matin, 25 départements se trouvaient toujours en vigilance orange neige-verglas par Météo France : Ardennes, Aube, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Orne, Sarthe, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Yonne, Essonne, Val-d'Oise, Aisne, Eure et Oise.

En région parisienne, les très fortes chutes de neige paralysent la vie économique et perturbent fortement la circulation des trains de banlieue ou à grande vitesse.

La SNCF a conseillé à ses usagers de reporter leurs déplacements ce mercredi. Les lignes A, B, C, D et E du RER sont perturbées par la neige, et certaines lignes de métro et de tramway également

Mais les transports publics ne sont pas les seuls touchés : le préfet de Police, Michel Delpuech a demandé aux automobilistes franciliens "de ne pas prendre leur véhicule ce matin afin de ne pas accentuer ces points de blocages et de permettre l'intervention des forces de l'ordre, des services de secours et des opérateurs concernés". Une demande également formulée par le ministère de l’Intérieur : "La situation évidemment est très compliquée, elle est même exceptionnelle", "elle s'arrange doucement", a indiqué sur franceinfo, le porte-parole de la place Beauvau, Frédéric de Lanouvelle.