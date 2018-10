Le négationniste Robert Faurisson est mort

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Agrégé de lettres et ancien maître de conférence à l'université Lyon II, il affirmait notamment que les chambres à gaz n'avaient jamais existé.

Robert Faurisson est mort ce dimanche à Vichy à l'âge de 89 ans. Négationniste et proche des milieux d'extrême droite, il a nié le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale pendant des dizaines d'années. Il fut condamné à plusieurs reprises pour "incitation à la haine raciale" et "contestation de crime contre l'humanité".

