"Je ne suis pas raciste", assure le président Trump

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

10h00 Le pape s'envole pour son 22ème voyage à l'étranger au Chili et au Pérou (AFP)

Londres - Faillite de Carillion, géant du BTP et des services

Mali : Grand Forum du Mandé : La recherche de la paix et du vivre ensemble célébrée avec faste

"Je ne suis pas raciste". Donald Trump a voulu éteindre la polémique sur "les pays de merde", qui enfle depuis la semaine dernière aux Etats-Unis. "Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici ?", aurait lancé le président américain lors des discussions jeudi sur l’immigration, selon le journal Washington Post, citant plusieurs sources. Pour ces dernières, Donald Trump faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador. En réaction, 54 pays africains avaient demandé des excuses au locataire de la Maison Blanche.

