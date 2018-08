"Je ne suis jamais parti de la vie politique", assure François Hollande

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Surtout, l'ancien locataire de l'Élysée s'en est implicitement pris à son successeur, Emmanuel Macron, prenant soin de ne jamais le nommer. "La première des leçons, c'est qu'il faut avoir des idées, des convictions pour mener la direction du pays, on ne peut pas être simplement dans la gestion et dans l'accumulation de réformes soi-disant indispensables", a-t-il estimé, avant d'ajouter : "Ce qui doit animer le président de la République, c'est une vision de l'avenir de son pays".

"Certains parlent d'un retour avec sincérité, d'autres avec effroi, je le sais bien" a encore ironisé l'ex-chef d'État. "D'autres encore en parlent avec gourmandise en se disant 's'il en faisait un de plus, pourquoi pas ?'. Je veux les rassurer les uns et les autres, je ne suis jamais parti de la vie politique", a-t-il poursuivi.

Malgré les sondages qui démentent une éventuelle volonté des Français de le voir revenir, François Hollande n'en démord pas. Il était ainsi, ce vendredi 31 août, à Cherbourg (Calvados), pour une nouvelle séance de dédicaces de son livre Les leçons du pouvoir. Et en profité pour tenir un discours face à des militants socialistes.

