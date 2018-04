"Ne vous inquiétez pas" lance Emmanuel Macron à un passant qui lui demande de ne "rien lâcher avec la SNCF"

Inflexible, Emmanuel Macron ? Alors que le chef de l'Etat quittait sa maison du Touquet lundi soir, il a été interpellé par un passant, qui lui a demandé de ne pas céder concernant les perturbations en cours et à venir. "Ne lâchez rien avec la SNCF!", a lancé l'homme au président qui, le pouce en l'air, le rassure: "Ne vous inquiétez pas". L' échange a été enregistré par les caméras de BFMTV. Une ligne plus ou moins confirmée ce matin par Elisabeth Borne : la ministre chargée des Transports a indiqué sur BFMTV que le gouvernement "tiendra bon" sur cette réforme, "dans l'écoute, la concertation et le dialogue".

Le mouvement de grève des cheminots est très suivi ce mardi matin. Sur France Inter, Philippe Martinez, patron de la CGT, s'est félicitée de l'ampleur de la mobilisation des cheminots et constate que "la grève est très massive".