NDDL, SNCF, rentrée politique… : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Edouard Philippe

Ce 3 janvier, le Premier ministre effectuait sa rentrée médiatique sur France 2. Au-delà des questions liée à l'agression de Champigny-sur-Marne (à lire ici), plusieurs points cruciaux ont été évoqués.

La rentrée du gouvernement : "les priorités pour les deux mois à venir sont exactement les mêmes que celles qui ont animé le gouvernement depuis sa nomination, à savoir la transformation du pays, le respect des engagements pris par le président de la République pendant la campagne" a-t-il expliqué.

"Je veux que chacun des membres du gouvernement sache ce que font les autres, au rythme où ils vont le faire, pour que nous puissions avoir un travail d'équipe, sans couac, cohérent, compréhensible et efficace."

Notre-Dame-des-Landes : "Je sais que cette décision est une décision difficile à prendre, je sais qu'elle sera regardée (..), peut-être impopulaire (...) mais à un moment, il faut en sortir, il y a un moment, il faut prendre des décisions et les assumer", a expliqué le Premier ministre. "La décision, nous la prendrons d'ici la fin du mois de janvier. Mais avant la fin du mois de janvier (...), je veux pouvoir discuter avec l'ensemble des élus concernés, les élus municipaux, les élus régionaux et les parlementaires, à partir de vendredi et la semaine prochaine."

SNCF : "Soit le patron d'une entreprise a ma confiance et auquel cas je le soutiens. Soit il n'a plus ma confiance et auquel cas je le change (…)"S'il ne l'avait plus, il ne serait plus président de la SNCF."

Hébergement d'urgence : "Des conditions d’hébergement plus dignes, permettant une insertion dans la société pour ceux qui ont vocation à obtenir ou qui ont le droit d’asile. C’est cela, l’objectif de la circulaire prise par Gérard Collomb et Jacques Mézard (…) on continue d'ouvrir des places en hébergements d'urgence."