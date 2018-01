NDDL : une majorité de Français favorable au "recours à la force" pour évacuer la ZAD

Si les sondages plaident même pour le "recours à la force"… Evoquée par le ministre de l'Intérieur, la manière forte pour évacuer les Zadistes est approuvée par une petite majorité de Français (56% contre 43%), selon un sondage* réalisé par Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Dans les détails, seuls les sympathisants de gauche sont majoritairement hostiles à une telle manœuvre.

"Si Gérard Collomb craignait une sanction de l'opinion face à un excès de fermeté de sa part, il se tromperait lourdement" analyse ainsi le président d'Odoxa, Gaël Sliman.

Justement, à en croire RMC, le gouvernement s'apprête à lancer cette évacuation avec de grands moyens à disposition : près de 2500 gendarmes, équipés de drones de surveillances, devraient être mobilisés. La date n'est pas encore connue mais le Premier ministre Edouard Philippe rencontre, ce vendredi, les élus locaux pour un dernier tour de table avant de prendre une décision, fin janvier.

Jeudi soir, Jean-Jacques Bourdin affirmait sur Twitter que l'exécutif avait déjà pris sa décision en annulant le projet d'aéroport, au profit d'un agrandissement de l'aéroport de Nantes.

Décision prise: pas d'aeroport à NDDL.l'état a choisi l'extension de l'aeroport de Nantes. Aménagements promis aux élus.la ZAD sera évacuée — Jean-Jacques Bourdin (@JJBourdin_RMC) 4 janvier 2018

L'information a été démentie par l'Elysée qui souligne que la décision n'a pas encore été actée.

Circonspection à l'Elysée après le tweet de Jean-Jacques Bourdin qui annonce l'arrêt du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. "La décision n'est pas prise", assure-t-on. Et aussi "Bourdin n'engage que Bourdin" https://t.co/CFMvZKLwR6 — FX Bourmaud (@fxbourmaud) 4 janvier 2018

*sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, les 3 et 4 janvier.