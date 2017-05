NDDL : Edouard Philippe confirme la nomination d'un médiateur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Etats-Unis: un procureur spécial va enquêter sur Trump et la Russie

Etats-Unis: un procureur spécial va enquêter sur Trump et la Russie

Bertrand Burgalat et ces "choses qu'on ne peut dire à personne"

Mort brutale de Chris Cornell, chanteur et guitariste de Soundgarden

En savoir plus

Le Premier ministre est aussi revenu sur la transparence de la vie publique, une thématique qui lui est régulièrement reprochée. "L'impératif de transparence absolue ne m'a jamais enchanté à titre personnel, je n'aime pas beaucoup parler de ma vie privée" a-t-il tranché. Pour autant, il promet une loi ambitieuse. "Ce sera une réponse à la défiance des Français. La bonne façon de répondre à la colère, c'est d'avoir des résultats et de rétablir la confiance."

Mais le sujet épineux est évidemment celui du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. "C'est un sujet extraordinairement compliqué" reconnait Edouard Philippe, favorable à la construction, quand Nicolas Hulot y est hostile. "Aujourd'hui, on est pas en mesure de prendre un choix éclairé" précise-t-il, confirmant la nomination d'un médiateur pour trancher sur cette question.

Première journée avec un gouvernement et première difficulté pour Edouard Philippe, le chef du gouvernement. Invité sur France Inter, le Premier ministre a été longuement interrogé sur la présence de Nicolas Hulot, avec un rôle protocolaire élevé pour l'ex-animateur. "Nicolas Hulot apporte énormément. D'ailleurs, il a souvent été sollicité. S'il s'engage cette fois-ci, c'est parce qu'il trouve une volonté de rassembler et pas de cliver" souligne le Premier ministre. Sauf que les positions de l'animateur sur l'écologie sont très éloignées de celles d'Edouard Philippe, ancien cadre chez Areva.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres