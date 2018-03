Des navires japonais ont tué 333 baleines dans l'Antarctique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il regrettait l'inaction des autorités internationales, alors qu'en 2016, l'organisation avait repéré et pris en photo en hélicoptère trois navires situés dans les eaux australiennes de l’Antarctique, au cœur de l’Australian Whale Sanctuary (« Sanctuaire australien des baleines »), une zone où toute pêche à la baleine est interdite.

Les bateaux ont mené leur campagne sans avoir été interrompus par des opposants à la chasse à la baleine, a fait savoir l’Agence de la pêche par un communiqué. Par le passé, ils ont plusieurs fois fait face à des organisations de défense des animaux, notamment à Sea Shepherd, mais l'ONG avait annoncé l’année dernière qu’elle ne projetait pas d’opération de protestation en mer cette saison. "Nous sommes les seuls entre les bateaux de chasse japonais et ces magnifiques baleines. Or ce n’est pas à nous d’être là", expliquait le responsable de l'ONG, Jeff Hansen en 2016.

