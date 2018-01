Les nationalistes corses saluent "un déblocage constitutionnel"

"On est clairement en présence d’un déblocage de la question constitutionnelle, ce qui n’est pas rien »" déclarait Jean-Guy Talamoni à la sortie de leur rencontre avec Mme Gourault, chargée du dossier de la Corse auprès du Président.

Cependant, cet enthousiasme masque les limites des négociations. La question de la co-officialité du corse et du français a été écartée des négociations. "La langue de la République française est le français" a affirmé Jacquelin Gourault. Elle a cependant plaidé pour un "droit à l'expérimentation". « Il y a des adaptations qui sont nécessaires de la loi sur les territoires et naturellement, c’est quelque chose qui pourra débloquer un certain nombre de sujets concernant la Corse » a rajouté la ministre.

La prochaine étape est la rencontre avec le Premier ministre à la fin du mois puis la visite du Président sur l'Ile de Beauté.