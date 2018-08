La NASA envoie une sonde pour "toucher le soleil"

Ce dimanche, la Nasa a lancé un satellite ayant coûté 1,5 milliard de dollars en direction du Soleil, dans le but d'y mener une mission historique afin de protéger la Terre des mystères des dangereuses tempêtes solaires. La fusée a décollé de la base de Tampa à 3:31 du matin. Elle doit rapprocher le satellite du soleil, le mettant plus proche que n'importe quel objet humain dans l'histoire. La sonde est conçue pour pénétrer l'atmosphère du Soleil pour une mission longue de sept ans. Elle est protégée à cette fin d'un bouclier thermique ultra-puissant pour supporter aux chaleurs et radiations 500 fois supérieures à celles que nous connaissons sur Terre qu'il va rencontrer.

La NASA affirme qu'il s'agit du premier vaisseau spatial à toucher le Soleil, même si dans les faits il restera à 6,16 millions de kilomètres du Soleil, distance estimée suffisamment proche pour examiner les vents solaires et l'atmosphère de l'étoile.

Les scientifiques craignent qu'un orage magnétique pourrait supprimer l'électricité et provoquer le chaos sur Terre.

Le but de cette expédition est aussi de comprendre comment protéger les prochaines expéditions habitées sur la Lune et sur Mars.