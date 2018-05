Scandale au SAMU : La famille de Naomi Musenga a déposé plainte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Naomi Musenga souffrait de douleurs au ventre lors de son appel à l'aide. Elle n'avait pas été prise au sérieux et avait été moquée par une opératrice du SAMU. Naomi a été malheureusement transférée bien trop tard à l'hôpital. Elle est décédée peu de temps après son arrivée. Son autopsie n'a été réalisée que le 3 janvier. Son corps montrait des signes de putréfaction, selon le rapport.

"À ce jour, on ne sait toujours pas de quoi cette femme de 22 ans est morte.

Après la conférence de presse de cette semaine, la famille de Naomi Musenga a donc déposé plainte "contre X et contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg" pour "non-assistance à personne en danger" et "mise en danger de la vie d'autrui". Cette information a été confirmée à l'AFP par l'avocat de la famille de Naomi, Maître Mohamed Aachour.

