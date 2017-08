Des nanoparticules non-signalées ont été retrouvées dans plusieurs célèbres sucreries

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

REVIVEZ - Tirage au sort de la Ligue des champions : le PSG dans le groupe du Bayern et Monaco avec Porto

US Open: Nadal et Pliskova têtes de série N.1

Stéphane Bern et son compagnon en une de Paris Match, une première

Pyongyang fabrique son missile le plus puissant

En savoir plus

"Soit les marques ignorent cette présence dans les ingrédients qu’elles utilisent, soit elles nient le problème…" rapporte 60 millions de consommateurs, qui poursuit : "Peut-être que les industriels n’ont pas accès à toutes les informations auprès de leurs fournisseurs. Peut-être aussi s’abritent-ils derrière une définition de la Commission européenne datant de 2011, selon laquelle un matériau est « nano » s’il contient « au minimum 50 % de particules de dimensions comprises entre 1 nm et 100 nm ». Le règlement européen Inco ne prévoit pourtant aucun seuil minimum !". Les effets des nano-particules sont encore difficiles à déterminer .

Biscuits, gâteaux, bonbons et autres desserts glacés … En tout, dix-huit produits ont été testés dans le cadre de cette enquête, notamment les bonbons M&M's, les gâteaux Napolitain de Lu, les Choco-mix de Milka, des desserts glacés de Lenôtre (le Plaisir Framboises-Nougatine, notamment) ou encore des sucettes aux fruits Lollipops. Résultat du test: 100% des échantillons contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane (le colorant E171). La mention ‘nano’ aurait donc dû figurer sur leurs étiquettes. Or, tel n'est pas le cas.

Elles sont présentes non seulement dans plusieurs objets du quotidien comme les vêtements, mais aussi dans un additif alimentaire utilisé comme colorant blanc et opacifiant par les industriels de l'agro-alimentaire , le E171.

L'étude fait froid dans le dos. Dans son édition de septembre publiée jeudi 24 août, 60 millions de consommateurs révèle que, dans des sucreries consommées au quotidien, des additifs sont massivement présents sous forme de nanoparticules Ces dernières sont 50 000 fois plus petites qu'un cheveu.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres