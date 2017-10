Nadine Morano qualifie Thierry Solère de "traître" et de "sale type"

Le débat sur l'exclusion des membres accusés de "Macronisme" vire presque à la foire d'empoigne chez les Républicains. Mardi, un bureau politique du parti a acté l'exclusion des pro-Macron, sans pouvoir le faire juridiquement, faute d'avoir atteint le quorum suffisant (moins d'un tiers des membres du bureau étaient présents). Un feuilleton douloureux pour le parti… alors que le linge sale se lave désormais dans les médias.

En réponse à Nadine Morano, qui a estimé qu'il était un "traître", le "constructif" Thierry Solère a préféré manier l'ironie chez Jean-Jacques Bourdin.

"Quelle référence..." a-t-il lâché ce matin, face à l'animateur de RMC.

Une pique bien peu appréciée par l'ancienne secrétaire d'Etat. "Quand tu auras mon parcours, on pourra parler de référence! En plus d'être un traître tu es vraiment un sale type!". Avant de poursuivre : "Les constructifs critiquent Les LR matin midi et soir, refusent de partir. On les vire ils s'accrochent comme des moules au rocher".