Nadine Morano : "Oui, nous avons un problème avec l'islam"

Nadine Morano (Europe1) : "Oui, nous avons un problème avec cette religion", a expliqué la conseillère politique de Laurent Wauquiez à propos de l'islam. "L'islam aujourd'hui est dévoyé par ceux qui veulent le radicaliser, par les islamistes. Il faut mettre à terre cet islam radical, politique, que nous subissons en France, cette islamisation conquérante de ceux qui veulent ramener chez nous un mode de vie moyenâgeux et dont nous ne voulons pas."

Virginie Calmels (RTL) : "Les femmes n'ont pas besoin d'être traitées différemment. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas nuire aux femmes en en faisant trop sur la défense même des femmes. Je suis pour le fait de ne pas dissocier sans arrêt les femmes et les hommes."

Patrick Kanner (Public Sénat) : "L'islam de France n'est pas un problème.

Il faut l’organiser et l'encadrer (…) Des tentatives ont eu lieu." Selon lui, sous Hollande, "les conditions n'étaient pas idéales pour avancer", notamment en raison des attentats.

Muriel Pénicaud (BFMTV) : "Le burn-out est une réalité : il y a beaucoup de liens entre l'organisation du travail, le management et le risque de burn-out. Pire que 'le chef a toujours raison', quand il n'y a pas de chef, on est responsable mais on ne sait pas devant qui" explique la ministre du Travail.

Clémentine Autin (Radio Classique) : Evoquant l'affaire Hulot, la députée FI regrette le dévoilement de certaines informations. "Ce qui pose problème, c'est le nom de cette femme qui a été révélé dans l'affaire Hulot, alors qu'elle ne souhaitait pas être découverte. C'est un problème créé par les journalistes."