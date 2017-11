Un mystérieux commando revendique l'attaque au marteau à Dijon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le procureur de Dijon, Eric Mathais s'est dit "étonné" de cette revendication qui intervient plusieurs semaines après les faits et qui justifient des violences au nom de la lutte contre le multiculturalisme. Une enquête est tout de même en cours pour vérifier l'authenticité de la revendication et l'affaire a été confiée à la police judiciaire de Dijon.

Enfin, le commando regrette que le bilan perpétré par son "agent" n'ait pas été plus grave "malheureusement, l'inexpérience de notre agent a fait que malgré tout son sang froid et sa bonne volonté, il n'a pas pu faire mieux que les blesser légèrement".

Ils se font appeler le "commando de défense du peuple et de la patrie française" et ont revendiqué l'attaque au marteau qui a eu lieu le 26 septembre près de l'Université de Bourgogne à Dijon.La revendication est venue dans un message audio envoyé au journal local " Le Bien Public ". Une explication à l'attaque au marteau qui avait blessé trois personnes près du boulevard Mansart où l'assaillant avait réussi à prendre la fuite.

