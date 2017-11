Un mystérieux accident nucléaire aurait eu lieu fin septembre en Russie

Selon les autorités européennes de contrôle, un accident nucléaire s'est très probablement produit en Russie fin septembre. En effet, début octobre, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français (IRSN) a donné l'alerte, signalant que plusieurs réseaux européens de surveillance ont detecté de la radioactivité dans l’atmosphère. La contamination serait due à un radionucléide artificiel, le ruthénium 106.

Les investigations menées en Europe depuis cette alerte montrent qu’au moins quatorze pays, dont la France, ont mesuré la présence de ce radioélément dans l’air ambiant. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) indique que la valeur la plus élevée, parmi quatre cents résultats collectés, s’élève à 0,15 becquerel par mètre cube d’air et a été enregistrée le 30 septembre en Roumanie. En France, le niveau le plus haut a été mesuré à Nice, entre le 2 et le 9 octobre, et atteignait 46 microbecquerels par mètre cube d’air.