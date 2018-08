Le mystère de l'eau bénite empoisonnée de Notre-Dame de Paris

Des touristes et fidèles qui visitaient Notre-Dame de Paris se sont plaints vendredi d'avoir été intoxiqués par... de l'eau bénite. Se plaignant de maux de tête et de picotements, ils se sont vite rendus compte qu'ils avaient tous plongé la main dans les mêmes cuves de pierre à l'entrée de la cathédrale, se l'appliquant sur le front pour initier un signe de croix, comme le veut la bonne pratique. La police a alors été alertée par un prêtre. L'eau sentait apparemment étrangement mauvais... La cathédrale avançait un acte de malveillance.

L'enquête n'a rien donné, et les bénitiers ont été vidés et javellisés pour plus de sécurité.

Reste qu'on ne sait pas ce qu'il s'est réellement passé. Pour certains, il s'agirait tout simplement de... boules puantes. Mais rien n'est moins sûr, les actes de vandalismes contre les églises s'étant particulièrement multipliés ces dernières années.