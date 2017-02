"Muslim Ban" : Bachar Al-Assad tacle les médias

Michel Scott, journaliste chargé de l'actualité internationale à TF1 et Fabien Namias, directeur de l'information d'Europe 1 se sont rendus à Damas pour interroger Bachar Al-Assad, le président de la République arabe syrienne. Alors que la Syrie figure parmi la liste des sept pays concernés par le décret anti-immigration du président américain, Bachar Al-Assad semble ne pas en vouloir les Etats-Unis, rapporte LCI. "Ce n’est pas une mesure contre le peuple syrien, c’est une mesure contre les terroristes qui pourraient s’infiltrer parmi les migrants allant vers l’ouest", explique le président syrien.

"C’est déjà arrivé. En Europe, surtout en Allemagne, et ça pourrait arriver aux Etats-Unis. Je pense que le but de Trump est d’empêcher ces gens-là de venir", explique-t-il.

Une pique aux médias

En outre, il se dit de ne pas se sentir humilié par le "Muslim Ban". "En tant que président je ne me soucie pas de ça. Je me préoccupe de savoir comment faire pour que le peuple syrien reste en Syrie et pas pour qu’il parte aux Etats-Unis", explique l’homme fort de Damas.

Il prend même, en quelque sorte, la défense du locataire de la Maison-Blanche. "Tous ceux que nous avons entendu à propos des décisions de Trump (…) veulent utiliser notre cause, nos problèmes, notre conflit, pour alimenter leur propre conflit avec Trump", dénonce Bachar Al-Assad, avant de lancer une pique aux médias. "D’autres décisions similaires ont été prises par [Barack] Obama quelques mois auparavant, concernant les mêmes problèmes, et les médias n’en ont pas parlé. Ils n’ont commencé qu’à partir du moment où Trump l’a annoncé publiquement."

