Le Musée National de Rio de Janeiro ravagé par un incendie

Le Musée National de #Rio de Janeiro détruit par un gigantesque incendie. Il s'agit de la plus ancienne institution scientifique du Brésil, rappelle la presse qui fait l'inventaire des trésors détruits par les flammes. https://t.co/iu54wxwRXk pic.twitter.com/BKx6K287Q3

Le ministre de la Culture brésilien Sergio Sa Leitao, a précisé que "la tragédie aurait pu être évitée" et que "les problèmes s'étaient accumulés au fil du temps" pour l'établissement. Il a notamment précisé en 2015, sous l'ancienne présidente de gauche Dilma Rousseff, que l'institution avait été "fermée faute de ressources pour son entretien", à la suite de nombreuses coupes budgétaires.

Une partie du patrimoine de l'humanité et des siècles de culture ont donc été emportés dans ce terrible sinistre à Rio de Janeiro.

Ce site, créé par le roi Jean VI, avait ouvert en 1818. Le Musée National abritait plus de 20 millions de pièces de valeur.

L'un des plus anciens musées du Brésil, le Musée National de Rio de Janeiro, a été le théâtre d'un impressionnant incendie. Le sinistre d'origine inconnue aurait débuté dimanche soir vers 19h30, heure locale.

