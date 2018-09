Muriel Pénicaud part en guerre contre les contrats précaires (et le coût du chômage)

La ministre du Travail Muriel Pénicaud s'exprimait ce vendredi sur LCI. Elle a dit vouloir réformer un système qui enfermerait les travailleurs dans une précarité de longue durée :

"Ils sont contents parce qu'ils ont une protection, mais personne ne veut une vie où on passe d'un emploi au chômage indéfiniment.

Aujourd'hui les règles peuvent faire que toute votre vie au lieu de vous aider à vous en sortir, on peut être toute sa vie dans un système où on a une assurrance chomage et être appelé à tout moment pour faire un job très court. Je crois qu'il ne s'agit pas là d'un modèle avancé du marché du travail."

La ministre à affirmer chercher à mettre en place des "règles qui n'enferment pas les gens dans la précarité" pour les travailleurs, mais aussi bien sûr parce que cette précarité coûte très cher à l'Etat en termes d'assurance chômage.

Le document de cadrage que la ministre a présenté doit d'ailleurs permettre de réaliser de 3 à 3,9 milliards d'euros d'économies en trois ans.

La réforme inquiètent tous les partenaires sociaux qui se sont exprimés très défévorablement ce vendredi.