Muriel Pénicaud convoquée chez le juge dans le cadre de l'affaire Business France

Le Canard enchaîné en avait déjà parlé, on en a désormais la confirmation : la ministre du Travail Muriel Pénicaud va bien se rendre chez le juge en charge de l'affaire France Business dans laquelle elle est impliquée.

Pour rappel, cette affaire est liée à l'organisation d'une soirée de promotion de la "French Tech" à Las Vegas en 2016 confiée à l'agence Havas.

Problème, l'organisateur, Business France, est un organisme public, et aurait donc émettre un appel d'offre. Et problème encore plus important, la directrice à l'époque de Business France n'était autre que… Muriel Pénicaud, sous les ordres de son ministre de l'Economie… Emmanuel Macron.

Le statut actuel de la ministre, celui de témoin assisté, est un statut intermédiaire entre le simple témoin et la mise en examen.

L'actuelle ministre n'a pas fait de commentaires. Havas affirme de son côté que l'accord n'était pas irrégulier et qu'un accord cadre avait été conclu un an avant avec Business France.