Municipales : Benjamin Grievaux et Anne Hidalgo au coude à coude à Paris

La bataille pour Paris risque d'être rude en 2020. Alors que la République en marche ambitionne de conquérir la capitale, un sondage Ifop publié par Le Journal du Dimanche montre qu'Anne Hidalgo serait au coude-à-coude avec le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux.

Si Benjamin Griveaux était le candidat de la République en marche, il recueillerait 23% des voix au premier tour, à égalité avec la liste d'Anne Hidalgo, si le scrutin avait lieu dimanche prochain. Dans cette configuration, la liste Les Républicains-UDI, si elle était conduite par Florence Berthout (maire LR du 5e arrondissement) obtiendrait 21% des suffrages. Derrière, la liste Europe-Ecologie-Les Verts obtiendrait 9%, La France insoumise 7%, le Rassemblement national 6%, et la liste "Parisiennes, Parisiens" de l'ancien conseiller de François Hollande, Gaspard Gantzer, récolterait 4% des voix.

Trois hypothèses de candidature ont été testées à Paris pour La République en marche (LREM) : Benjamin Griveaux (23%) serait en tête, devant le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi (20%, il serait troisième derrière Anne Hidalgo et Florence Berthout) et devant Hugues Renson (17%).

"On observe une tripartition du champ politique dans la capitale. C'est révélateur de la recomposition toujours en cours après le big bang de la présidentielle et des législatives. On est passé d'un match à deux à un match à trois", remarque Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'Ifop.