Municipales 2020 : Anne Hidalgo en délicate posture

Paris 2020 ne sera pas une partie de plaisir pour Anne Hidalgo. Selon un sondage Ifop pour le JDD, publié ce dimanche, les Parisiens sont majoritairement (58%) mécontents de leur édile. S'ils s'enthousiasment pour sa politique culturelle (76% d'opinions positives) ou sur le rayonnement de la ville (61%), ils sont plus sévères concernant les transports en commun (48%), la lutte contre la pollution (43%) et la sécurité (38%) et très négatifs concernant la propreté (27%) et la circulation (24%). Sur le sujet de la piétonisation des berges, Anne Hidalgo peut néanmoins compter sur une courte majorité de satisfaits (54%).

Mais le chiffre a baissé de 6 points…

Résultats, selon les premières projections pour les municipales de 2020, le scrutin s'annonce serré. Si Benjamin Griveaux (LREM) se présente, il prendrait alors la tête avec 32% des voix contre 29% à Anne Hidalgo et 21% à Florence Berthout (LR). En revanche, si LREM s'allie avec elle ou avec la droite, c'est bien la maire sortante qui prendrait la tête du premier tour. Mais ces résultats sont à prendre avec des pincettes puisque le scrutin n'a lieu que dans deux ans et fonctionne par arrondissements.

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1.105 personnes, de 18 ans et plus, en ligne du 19 au 22 mars. La marge d'erreur est entre 1,4 et 3,1%.