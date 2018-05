Mounir Mahjoubi évoque publiquement son homosexualité

Son homosexualité était connue de ses proches et qu'il ne l'a jamais cachée. Ce vendredi 18 mai, le secrétaire d'État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, a franchi une nouvelle étape. En effet, il a fait son coming out médiatique. Pour marquer le coup, l'homme politique a attendu la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui a eu lieu jeudi 17 mai 2018.

"L'homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus.

Pire, elle hante les esprits des homosexuels et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. #IDAHOBIT2018", a-t-il écrit sur son compte Twitter en utilisant le hashtag "International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia".

"Ce qui était important, c'était de parler du sujet : hier, c'était la journée de lutte contre l'homophobie. Il fallait rappeler les conséquences de l'homophobie dans le quotidien, notamment des plus jeunes. Et elle a aussi eu des conséquences pour moi. Nous sommes en 2018, je vis ma vie, même publique, de manière tranquille. Mais si, ce jour-là, je pouvais passer le message en le renforçant par mon expérience personnelle, je pense qu'il fallait le faire. (...) Je le vis assez sereinement, je n'en ai jamais fait un sujet, mais si cela peut aider à lutter contre l'homophobie, je le fais", a confié sur franceinfo le député En marche ! dans le 19e arrondissement de Paris. En outre, il a révélé être en couple avec "un homme formidable" et pacsé depuis 2015.