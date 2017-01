Moteurs diesel : une information judiciaire ouverte contre Renault pour "tromperie"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Europe : la vague de froid et d'intempéries fait plus de 60 morts

L'information judiciaire ouverte contre Renault résulte d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), étayée en partie par les conclusions de la commission d'experts indépendants créée en octobre 2015 par la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal.

Bientôt un an et demi après la révélation du scandale Volkswagen, trois juges vont donc mener une enquête sur Renault, afin de déterminer si le premier constructeur automobile français a minimisé les émissions polluantes de ses véhicules diesel.

Le parquet de Paris a ordonné jeudi 12 janvier l'ouverture d'une information judiciaire contre Renault pour "tromperie sur les qualités substantielles et les contrôles effectués", avec une circonstance aggravante : "les faits ont eu pour conséquence de rendre la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal".

