Mossoul : plus de 100 000 Irakiens déplacés depuis le début de la bataille

Au terme d'une accalmie de deux semaines, les forces irakiennes ont entamé jeudi 29 décembre la "deuxième phase" de leur offensive à Mossoul , synonyme d'intensification des combats dans la partie orientale de la deuxième ville d'Irak. D'après le chef d'une unité d'élite sur le terrain, les troupes irakiennes auraient repris plus de 60% de l'est de la ville, dernier bastion des djihadistes en Irak.

"Avec l'intensification des opérations militaires à Mossoul, le nombre de déplacés a considérablement augmenté, avec plus de 9.000 personnes ayant fui la ville en quatre jours", estime le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Selon les chiffres communiqués par l'ONU mercredi 4 janvier, plus de 100 000 Irakiens ont quitté leurs foyers depuis le 17 octobre, date du début de l'opération visant à reprendre le contrôle de la ville de Mossoul, actuellement aux mains des djihadistes de l'État islamique.

