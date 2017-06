Mossoul : début de l'assaut irakien pour chasser l'Etat islamique de la vieille ville

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour le général, "C'est le dernier épisode du show Daech. (...) Ils sont encerclés à 270 degrés. Ils n'ont plus que le fleuve et n'ont nulle part où aller".

Pour préserver la vie des civils, (les militaires) ne peuvent qu'avancer lentement", a dit à l'AFP le général Abdel Ghani al-Assadi, haut commandant du CTS. Il observe que "l'un des secteurs les plus difficiles à prendre est le quartier Farouq qui mène à la mosquée Al-Nouri". C'est ici que le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, s'était autoproclamé "calife" en juillet 2014.

L'opération est menée par les forces de l'armée, du contre-terrorisme (CTS) et de la police fédérale .Elle a "commencé à 06H00 locales (5h à Paris).

La ville était tombée en juin 2014 aux mains de l'Etat islamique. Depuis huit mois, l'armée irakienne bataille pour en reprendre le contrôle. L'opération lancée ce dimanche s'annonce particulièrement difficile : la vieille ville de Mossoul est un dédale de petites rues fortement peuplé, ce qui rend l'utilisation de blindés difficile et l'usage d'armes lourdes dangereux pour les civils. Ils seraient près de 100.000, retenus "comme boucliers humains" par l'Etat islamique, a alerté l'Onu. En outre, les combattants de l'Etat islamique ont construit des lignes de défenses solides.

