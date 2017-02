Mossoul : l'armée irakienne lance un assaut pour reconquérir l'ouest de la ville

Le premier ministre irakien, Haïder Al-Abadi, a annoncé ce dimanche le lancement d’une opération militaire pour reprendre la partie ouest de Mossoul, la deuxième ville d’Irak et le dernier bastion des djihadistes de l’Etat islamique dans ce pays. La partie est de la ville avait été reprise à l’Etat islamique fin janvier, après une large offensive débutée le 17 octobre dernier. Mais la situation est plus compliquée à l'ouest, où les rues sont plus étroites et plus densément peuplées, ce qui risque de compliquer l’avancée des forces fédérales.

La bataille pour l’ouest de Mossoul "risque d’être plus difficile, avec des combats maison par maison, plus sanglants et à plus grande échelle", prévient Patrick Skinner, du Soufan Group Intelligence Consultancy. D'autant que les djihadistes pourraient bénéficier d'un plus grand soutien de la part des habitants de la rive ouest, majoritairement sunnites, que de ceux du côté est, prédisent des analystes.

"Nous annonçons une nouvelle phase de l’opération, nous venons libérer la partie ouest de Mossoul", a dit M. Abadi dans une brève déclaration télévisée. “Nous appelons nos courageux combattants à lancer la bataille pour libérer le reste de la ville et les habitants de l’oppression et du terrorisme de Daesh. Notre principale mission est de libérer les civils avant de libérer le territoire.”

Peu après cette annonce de l'offensive, les forces irakiennes ont précisé avoir repris deux localités situées au sud de Mossoul.

L'ONG britannique Save the Children a de son côté prévenu qu'"environ 350.000 enfants, âgés de moins de 18 ans, sont pris au piège dans la partie ouest de Mossoul et les conséquences des bombardements dans ces rues étroites et densément peuplées risquent d'être plus meurtrières que tout ce que nous avons connu jusque-là dans ce conflit". Les Nations unies ont par ailleurs évoqué dimanche "une course contre la montre" pour établir plus de camps afin d’accueillir de nouveaux déplacés.