Mossoul : 100 000 civils seraient retenus comme "boucliers humains" par l'Etat islamique, selon l'ONU

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en Irak a également expliqué que les djihadistes ont capturé des civils à l'extérieur de Mossoul et les ont fait venir de force dans la Vieille ville. "Nous savons que l'EI les a pris avec eux" alors qu'ils fuyaient des combats, a précisé le représentant du HCR.

Une configuration qui rend presque impossible l'arrivée des blindés, et où l'usage d'armes lourdes risque de mettre en péril la population civile.

"Plus de 100.000 civils pourraient être encore retenus dans la vieille ville... Ces civils sont en fait essentiellement retenus comme boucliers humains", a déclaré Bruno Geddo, lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi.

Selon le représentant du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés en Irak, Bruno Geddo, plus de 100 000 civils irakiens se trouvent pris au piège par les djihadistes du groupe Etat islamique dans la Vieille ville de Mossoul (nord).

