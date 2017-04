Moscou va opposer son veto à une résolution de l'ONU sur la Syrie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attaque chimique en Syrie : pour Trump, il est "possible" que la Russie était au courant

Ligue des champions: Mbappé et Ronaldo brillent, Monaco et le Real entrevoient les demies

Ligue des champions: Griezmann cavale et l'Atletico déborde Leicester

La quasi-totalité des pays occidentaux estiment qu'il s'agit d'une attaque au gaz sarin et qu'elle est imputable aux forces du président Bachar al Assad, ce que Damas dément.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont proposé un projet de résolution amendé, proche du texte présenté aux 15 membres du Conseil la semaine dernière, qui condamne l'attaque du 4 avril et demande au gouvernement syrien de coopérer à l'enquête.

Mais selon l'agence de presse Interfax, qui cite le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov, Moscou juge cette initiative inacceptable, et exprime son intention d'opposer son veto.

Une semaine après l'attaque chimique présumée menée en Syrie le 4 avril, le Conseil de sécurité des Nations unies devrait voter mercredi un texte présenté par les Etats-Unis, le Royaume-uni et la France, visant à "faire avancer l'enquête".

