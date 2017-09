"Mort sociale" : 900.000 personnes vivent dans un isolement profond

L’association Les Petits Frères des pauvres a publié ce jeudi une étude sur le sujet de l'isolement des personnes âgées qui n’ont plus que de très rares contacts avec les quatre cercles relationnels essentiels : famille, amis, voisinage et associations.

L’institut de sondage CSA a interrogé par téléphone (et surtout pas par Internet) 1 804 personnes représentatives des plus de 60 ans. L’enquête révèle que 6 % des plus de 60 ans, soit 900 000 personnes, vivent dans un isolement profond, sans relations avec leur famille ou leurs amis. 22 % des plus de 60 ans sont coupés de leur cercle familial et 28 % n’ont plus d’amis, poursuit l'enquête. Concrêtement, 15% des personnes interrogées ne connaissent personne pour partager un repas (15 %), 27% n'ont personne pour se promener avec eux et un tiers n'a personne à qui parler de choses intimes ou personnelles.

Seule consolation : les relations familiales sont plus présentes avec l'âge : 62 % des 80 ans et plus voient un de leurs enfants une ou plusieurs fois par semaine, contre 29 %, des 70-79 ans.

Contrairement aux idées reçues, le sondage met en relief un sentiment d’isolement plus fort à la campagne qu’en ville : c'est en centre-Bretagne, dans le Massif central et en Bourgogne-Franche-Comté que les situations de « mort sociale » sont les plus fréquentes.

Les 11 500 bénévoles des Petits Frères des pauvres accompagnent 12.000 personnes âgées au rythme d’au moins une visite par semaine.