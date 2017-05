Mort de Rémi Fraisse : Cazeneuve va porter plainte contre Mélenchon

Le ton monte sérieusement entre Bernard Cazeneuve et Jean-Luc Mélenchon. Dernier épisode en date : l'ancien Premier ministre envisage de porter plainte contre le leader de la France Insoumise, après des propos ambigus de ce dernier à Marseille. "Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant sa tête de petit sainte-nitouche pour dire que c'est moi qui ne sais pas choisir entre le Front national et je sais pas qui" a lâché Jean-Luc Mélenchon.

Le 24 mai, il critiquait déjà "ce type" qui "ose la ramener avec son costume de bedeau (…) Oui le bedeau du capital et de ce gouvernement ! Qui est-ce qui a tué Rémi Fraisse sauf erreur ? C'est pas moi ? Non ?".

Ce à quoi Bernard Cazeneuve avait répondu : "Son discours de haine, ses accusations abjectes à mon encontre, montrent que dans sa dérive politique et morale Jean-Luc Mélenchon ne s'interdit plus rien. Sa violence, ses insultes ne m'impressionnent pas. Elles apportent la démonstration de ce qu'il est vraiment".

Sur France info, le patron du PS Jean-Christophe Cambadélis a lui aussi réagi à la polémique. "Franchement, qu'est-ce que c'est que ces propos ? On accuse le Premier ministre d'avoir assassiné ? On est où là ? Il faut à un moment donné que Jean-Luc Mélenchon redescende sur terre." La bataille de mots pourrait se conclure au tribunal.