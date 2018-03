"Mort pour la patrie" : le gendarme Arnaud Beltrame, héros de l'attaque dans l'Aude, a succombé à ses blessures

Mort en héros. Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s'était substitué aux otages vendredi lors d'une prise d'otages à Trèbes, dans l'Aude, a succombé à ses blessures. C'est Gérard Collomb qui a annoncé la nouvelle, via Twitter. "Mort pour la patrie. Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice." Arrivé devant le supermarché en compagnie de ses hommes, le militaire avait demandé à prendre la place d'une femme, ce que le terroriste a accepté. Il y est resté jusqu'à 14h30.

Il aurait ensuite été touché de trois balles par le suspect Radouane Lakdim.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 mars 2018

Les réactions de la classe politique n'ont pas tardé et ont été unanimes. Pour le président Macron, le gendarme de 45 ans, marié, sans enfants, "mérite respect et admiration de la nation tout entière". Sur Twitter, Edouard Phillipe a rendu un "Hommage à un homme d'honneur, pensées pour son épouse et ses proches, solidarité avec ses camarades". Quant au président des Républicains, Laurent Wauquiez, il a souhaité honorer un "héros français".

Sur RTL, le frère d'Arnaud Beltrame a indiqué : "Il a donné sa vie pour un inconnu, il savait qu'il n'avait pratiquement aucune chance. "Si on ne le qualifie pas de héros je sais pas ce qu'il faut faire pour être un héros".

L'ensemble des drapeaux et étendards de la gendarmerie sera mis en berne aujourd'hui.