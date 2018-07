Mort du patron de Fiat, Sergio Marchionne, à l'âge de 66 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sergio Marchionne résidait à Zoug, un des paradis fiscaux de Suisse. Il était divorcé et père de deux enfants. L'emblématique patron de FIAT avait l'intention de passer la main et de laisser son fauteuil en 2019. Le destin en a malheureusement décidé autrement.. Une page se tourne en Italie avec le décès de Sergio Marchionne.

La gestion du groupe FIAT en Italie par Marchionne avait en revanche été vivement critiquée suite à la fermeture de l'usine de Termini et avec un plan d'investissement revu à la baisse.

FIAT devient ainsi un groupe italo-américain. La compagnie est alors côtée à Milan et à New-York. Sergio Marchionne va notamment décider de faire entrer en Bourse la marque Ferrari, le joyau du groupe, en 2015.

Une fois arrivé au poste d'administrateur délégué (patron de FIAT), Sergio Marchionne entame de grandes négociations avec General Motors. Il parvient ainsi à obtenir deux milliars de dollars. En 2009, il réussit à reprendre le constructeur américain Chrysler. Fiat obtient 20% du fabricant des célèbres Jeep et Dodge. FIAT parviendra même à détenir l'intégralité du contrôle de Chrysler.

Selon des informations du Point, Sergio Marchionne avait obtenu un diplôme d'avocat et d'expert-comptable dans sa jeunesse. Il a ensuite intégré Algroup, une entreprise de production d'aluminium, avant de prendre la tête de SGS, le leader mondial de l'inspection, du contrôle, de l'analyse et de la certification.

Il était parvenu à redresser le groupe automobile Fiat à son arrivée en 2004, avec le soutien et les encouragements de la famille Agnelli. A son arrivée, la société venait d'enregistrer une perte de 1,6 milliard d'euros.

