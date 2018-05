Mort de Naomi Musenga : des agents du SAMU portent plainte après avoir été menacés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour beaucoup de jeunes Irakiens, s'abstenir plus tentant que voter

Selon LCI , des rondes d’agents de sécurité sont mêmes organisées depuis ce vendredi, dans le centre logistique de Hautepierre où est installé le SAMU. Malgré tout, et suite à des appels au calme de la famille de Naomi Musenga, "le nombre d'appels agressifs est en régression", a rapporté ce samedi l'hôpital.

Un délégué CGT a d'ailleurs affirmé que vendredi "quatre agents ont été menacés directement sur les réseaux sociaux et une sur les quatre n'a pas pu rentrer chez elle par crainte de représailles d'individus présents sur le lieu de son domicile".

Le scandale sur la mort de Naomi Musenga continue de faire des vagues. Cette jeune femme était morte le 29 décembre dernier, après avoir tenté d'appeler le SAMU qui avait pris son appel à la légère. Ces derniers jours, l'affaire a été très largement relayée par les médias, provoquant une vive émotion… mais aussi de la colère et de l'incompréhension.

