Mort de Liliane Bettencourt, femme la plus riche du monde

La fille d'Eugène Schueller, née en 1922 à Paris et épouse d'André Bettencourt est morte et avec elle s'en vont un cortège de grandes manœuvres économiques, d'innovations et de modernité… et d'affaires politiques. Proche de la droite conservatrice, elle avait pris les rênes de l'entreprise de produits cosmétiques en 1957 à la mort de son père. Sa famille possède toujours 1/3 de l'Oréal.

Mais ce qui restera dans de nombreuses mémoires sont les différentes affaires qui ont entouré sa personne, avec d'abord l'affaire Banier puis l'affaire Sarkozy et des tensions qui poussent sa fille à demander sa mise sous tutelle.