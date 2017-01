Mort de François Chérèque : l'ancien patron de la CFDT est décédé à l'âge de 60 ans

Il avait dirigé le deuxième syndicat français durant 10 années. François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé à l'âge de 60 ans, "à la suite d'une longue maladie", ont annoncé un proche de la famille et la centrale syndicale. Né le 1er juin 1956 à Nancy (Meurthe-et-Moselle), il était le fils de Jacques Chérèque, qui sera secrétaire général adjoint de la CFDT et ministre de Michel Rocard. Après son adhésion à la CFDT en 1978, il a dirigé le deuxième syndicat français entre 2002 et 2012.

Il avait suspendu ses activités en septembre 2015 pour suivre un traitement de chimiothérapie. Depuis son retrait de la vie syndicale, il dirigeait Terra Nova, un think-tank proche du PS.

Nombre d'hommages ont rapidement afflué, notamment sur les réseaux sociaux. Laurent Berger, qui lui a succédé comme secrétaire général de la CFDT, a déclaré : "François Chérèque est décédé. Mes pensées vont à sa famille, aux militants et tous ceux qui ont connu l’homme exceptionnel d’engagement et d’humanité qu’il était. Le syndicalisme perd une grande figure, la CFDT un responsable déterminant et moi un ami très cher".

Manuel Valls a évoqué "un grand syndicaliste, un homme de progrès, un ami", tandis que Najat Vallaud Belkacem a twitté "François Chérèque nous a quittés. Tristesse infinie". A droite aussi, l'action de l'ancien leader syndical a été largement saluée. "C'était un homme bien, un leader de parole et de conviction" a jugé l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, alors que le président du Sénat Gérard Larcher a regretté la disparition d'un homme "avec lequel le dialogue social prenait tout son sens".