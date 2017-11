Mort de l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier

L'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier est morte à l'âge de 84 ans, dans la nuit du 14 au 15 novembre à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, selon le Huffington Post. Professeure au Collège de France (où elle remplaça Claude Lévi-Strauss), elle venait de recevoir le prix spécial Femina pour l'ensemble de son œuvre et donnait de nombreuses interviews pour la sortie de son dernier livre. Son éditrice, Odile Jacob, lui a rendu hommage sur Twitter.

Françoise Héritier, que j'aimais tant, nous a quittés cette nuit. Au-delà de ma tristesse, je garderai en mémoire le souvenir d'une femme d'exception : grande intellectuelle, mais sensible, modeste et profonde. Elle était une amie. Elle était et restera un modèle.

Féministe reconnue et respectée, Françoise Héritier a beaucoup travaillé sur la distinction entre féminin et masculin. Dans une longue interview au Monde, elle revenait notamment sur les révélations en série sur le harcèlement sexuel qu'elle jugeait "formidable (…) A condition de soulever non pas un coin mais l’intégralité du voile, de tirer tous les fils pour repenser la question du rapport entre les sexes, s’attaquer à ce statut de domination masculine et anéantir l’idée d’un désir masculin irrépressible."