Mort de deux journalistes français au Mali : un possible scandale d'État, selon "Envoyé Spécial"

Le magazine d'information "Envoyé Spécial", diffusé jeudi 26 janvier à 20h55 sur France 2, s'est plongé pendant près d'un an dans le détail des négociations menées par l'État français pour obtenir la libération des otages d’Arlit, enlevés en septembre 2010 au Niger.

Réalisée par Geoffrey Livolsi, Michel Despratx, Antoine Husser, Loup Krikorian et Marielle Krouk, cette enquête aux lourdes révélations s'intéresse aux liens qui établis avec une autre affaire d'enlèvements de Français en Afrique : l’enlèvement et l’exécution le 2 novembre 2013 à Kidal au Mali, de deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon.

Différents témoins importants de ce dossier -ancien diplomate du Quai d’Orsay, ancien patron des services français de renseignement, négociateurs déçus- suggèrent plusieurs pistes. Ils établissent notamment un lien avec l’enlèvement et l’assassinat des deux journalistes, seulement quatre jours après la libération des otages enlevés au Niger.

"Les confessions de ces témoins, ainsi que plusieurs documents confidentiels du renseignement militaire font naître des interrogations : l’argent de la rançon, 30 millions d’euros pour les quatre derniers otages, a-t-il été versé intégralement à Aqmi ? Y a-t-il eu des détournements, au sein des services français ou des réseaux djihadistes ?", s'interroge RFI.

Les auteurs de l'exécution de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont-ils agi par "vengeance", se sentant dupés ? Ce reportage promet en tout cas d'éclaircir certaines zones d'ombre.

