Moralisation de la vie publique : Jacob demande à Macron de "faire le ménage dans son gouvernement"

Après la révélation par Le Canard enchaîné d'une affaire immobilière touchant Richard Ferrand, Christian Jacob, coordinateur de la campagne LR pour les législatives, a demandé à Emmanuel Macron de "faire le ménage dans son gouvernement". "Avec l'affaire Ferrand, une occasion est donnée au président de la République de démontrer que sa loi de moralisation n'est pas un marché de dupes", a-t-il déclaré à l'AFP ce mercredi 24 mai.

Les Républicains vont saisir le PNF

"Comment peut-on avoir un garde des Sceaux [François Bayrou, NDLR] renvoyé en correctionnelle, un ministre de la Cohésion des Territoires incapable de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, et une situation qui jette le trouble sur les propos du Premier ministre qui prétendait avoir passé au scanner chacun des membres du gouvernement ?", s'est-il demandé.

"Cette affaire Ferrand est pour le président l'heure de vérité quant à sa sincérité sur la moralisation de la vie publique", a insisté l'élu de Seine-et-Marne.

En même temps, le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer, a dénoncé "un écart abyssal entre les paroles publiques et les pratiques privées prêtées à Richard Ferrand". "C'est à la justice, au garde des Sceaux et au parquet, d'apprécier les suites judiciaires à donner aux faits précis qui sont relatés", a indiqué l'ancien président de l'Assemblée dans un communiqué. "Les propos et autres jugements définitifs tenus par En Marche ! pendant la campagne présidentielle n'étaient-ils que de circonstance ? Nous sommes en droit de nous demander si les discours chers à En Marche sur la morale publique seraient déjà oubliés". Selon franceinfo, les Républicains vont formellement saisir le procureur de la République et le procureur national financier, après un article du Canard enchaîné. De son côté, le parquet national financier ne compte pas ouvrir d'enquête préliminaire, a indiqué à franceinfo une source proche du dossier.

Marine Le Pen demande la démission de Richard Ferrand

Bernard Accoyer et Christian Jacob ne sont pas les seuls à se poser des questions sur le cas du ministre de la Cohésion des Territoires. En effet, Marine Le Pen a demandé sa démission. Invitée de l’émission "Questions d’info" sur LCP, la présidente du FN a mis "un trait d’égalité absolument total entre l’affaire Fillon et l’affaire Ferrand".

"Quand on veut que la première loi soit une loi de moralisation, dans 'moralisation', il y a 'morale'. M. Ferrand devrait en tirer les conséquences lui-même", a-t-elle déclaré. Pour l'ex-candidate à la présidentielle, Richard Ferrand a bénéficié d’"un enrichissement personnel parfaitement immoral". "Est-ce que c’est illégal ou non ? La question n’est pas vraiment là en politique", a-t-elle indiqué.