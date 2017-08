Moralisation de la vie politique : le groupe LR saisit le Conseil constitutionnel

Alors que le Parlement a définitivement adopté mercredi 9 août le second projet de loi pour la moralisation de la vie politique, le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale a saisi ce 10 août le Conseil constitutionnel, d'après un texte affiché sur leur site Internet. Une information confirmée par le Conseil constitutionnel. Les députés LR estiment que l'interdiction des emplois familiaux de collaborateurs pour les parlementaires, ministres et exécutifs locaux constitue une "discrimination à l'embauche et une obligation de licenciement qui n’est pas proportionnée au but recherché, lequel est de s’assurer de la réalité du travail du collaborateur". Ils mettent en cause l'imprécision du projet de création "d'une banque de la démocratie" destinée à financer des campagnes électorales.