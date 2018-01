Le moral des ménages français en baisse en janvier

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les craintes des ménages sur l'évolution du chômage diminuent en janvier : le solde correspondant perd cinq points. Il demeure ainsi bien inférieur à sa moyenne de longue période. Les Français sont aussi largement plus nombreux qu'en décembre à estimer que les prix vont augmenter au cours des 12 prochains mois.

Toutefois, la proportion de ménages jugeant opportun d'effectuer des achats importants est malgré tout restée stable (+1 point) et se situe au-dessus de sa moyenne de longue période depuis janvier 2016.

Les statistiques sont toutefois à nuancer. L'opinion des ménages sur leur situation financière à venir s'est en effet dégradée en janvier ("le solde correspondant perd deux points et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période" constate l'Insee).

Ce n'est probablement pas que la météo. D'après un communiqué de l'Institut national de la statistique et des études économiques , publié ce vendredi, la confiance des ménages français a légèrement diminué en janvier, après deux mois de hausse.

