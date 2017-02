Montpellier : une fille de 16 ans et 3 hommes arrêtés dans une opération antiterroriste

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon M6, qui révèle l'opération, les réseaux sociaux auraient permis d'identifier ces suspects. Du matériel informatique et du TATP (explosif), 71 grammes auraient également été découverts à leur domicile, indique BFMTV. Par ailleurs, la jeune fille interpellée était connue pour ses velléités de départ en Syrie.

Son petit ami, un commanditaire présumé et un complice, âgés de 21 à 34 ans selon BFMTV, ont été arrêtés.

Ce vendredi 10 février, les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT) ont procédé à une vague d'interpellations à Montpellier (Hérault). Quatre personnes, dont une jeune fille de 16 ans et trois hommes majeurs, ont été arrêtées, rapporte RTL. Les individus ont été placés en garde à vue pour 96 heures. Ils sont soupçonnés par les enquêteurs de préparer un attentat à la ceinture explosive sur un site touristique de Paris. Selon LCI, c'est l'adolescente qui devait servir "d'appât" et se faire sauter avec un gilet explosif.

